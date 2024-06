Ola se ‘traga’ a pareja durante sesión de fotos de boda en la playa

Staff Ed.-

Una sesión de fotos a la orilla del mar casi se convierte en tragedia cuando una ola arrastró a una pareja que estaba parada sobre una roca.

Este matrimonio estaba en Laguna Beach, California, realizando una sesión de fotos para su boda cuando fueron «tragados» por la marea.

El momento fue captado por las cámaras y desde el hotel Montage por un testigo, y las imágenes se viralizaron años después del suceso, ocurrido el 1 de julio de 2020.

Afortunadamente, los rescatistas y bomberos se lanzaron al agua de inmediato para salvar a la pareja.

El departamento de bomberos de Laguna Beach se movilizó rápidamente para el rescate, logrando llevar a la pareja de vuelta a tierra firme después de varios minutos en el océano Pacífico.

A pesar del gran susto, el incidente no tuvo mayores consecuencias y ambos pudieron salir ilesos.

Newlywed bride and groom are rescued off Laguna Beach after a huge wave swept them into the sea while they were posing for their wedding photos on a rock pic.twitter.com/h2qpqiGZAL

— Hans Solo (@thandojo) July 2, 2020