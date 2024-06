Tiroteo en Texas deja al menos dos personas sin vida y varios heridos

Agencias.- La noche de este sábado al menos dos personas murieron y un número no confirmado resultaron heridas en un tiroteo en un parque en Round Rock, en el estado de Texas, un incidente que se produjo horas después del ocurrido en otro parque de Detroit (Michigan) con al menos diez heridos y un fallecido.

Todo indica se produjo un altercado entre dos grupos durante el festival Old Settlers Park celebrado en esa localidad, y “alguien sacó un arma y comenzó a disparar”, así lo señaló este domingo Allen Banks, jefe de la policía de Round Rock, .

Durante el tiroteo se encontraba mucha gente en el festival y “varias personas resultaron heridas”, dijo Banks, quien no pudo precisar el número de heridos, aunque en unas primeras informaciones fueron cifrados en seis, incluyendo a dos menores.

Ninguna persona relacionada con el incidente había sido detenida por la policía y no está claro exactamente cuántos de los asistentes abrieron fuego, según Banks. “Esta es una investigación en curso”, precisó el responsable policial.

El festival denominado “Juneteenth” que se celebrada Old Settlers Park en la noche del sábado contó con actuaciones musicales de diferentes artistas. Round Rock se encuentra a unos 31 kilómetros al norte de Austin.

