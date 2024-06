César Vázquez Luna

Por tercer año consecutivo la escuela Secundaria General No. 4 Leona Vicario, de Río Bravo, obtiene el primer lugar durante el Concurso Estatal de Escoltas Escolares y Exhibición de Escoltas de Madres y Padres de Familia 2023-2024 celebrado en instalaciones del Polideportivo Victoria “Ing. Américo Villarreal Guerra”.

En Secundarias, obtuvo el segundo lugar secundaria Técnica No. 31 Eduardo Martínez, de Ocampo, y tercer lugar para Telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, de Matamoros.

En Preescolar el primer lugar fue para Jardín de Niños José Vasconcelos de Ciudad Victoria de la Supervisión No. 1 Preescolar, segundo lugar José María Garza Zamora, de Reynosa, y tercer lugar Emma Ramírez Ramos, de Miguel Alemán.

Y en Primarias primer lugar para la escuela Abel Ramírez Ramos, de la Supervisión Regional No. 27 de Educación Física, de El Mante, segundo lugar Francisco Márquez Matutina, de la Supervisión Regional No. 3 de Educación Física de Victoria, y tercer lugar escuela Federal Tamaulipas de la Supervisión Regional No. 12 de Educación Física, de Matamoros.

El evento que fue inaugurado durante la semana pasada por la secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, actividad donde participaron 176 alumnas y alumnos de preescolar, primaria, secundaria y por primera vez se contó con escoltas integradas por 64 madres y padres de familia.

Durante esta justa cívica estuvieron participando estudiantes de las ocho zonas escolares de Educación Física y las cuatro Regiones de Educación Secundaria, representando a los 43 municipios de Tamaulipas, entre los que destacaron Nuevo Laredo, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Padilla, Güémez, Victoria, Llera, Ocampo y Tampico.

Un total de 29 Escoltas; participando seis en Preescolar, ocho en Primarias, siete en Secundarias y ocho en Madres y Padres de Familia.

Al término de la competencia, el pasado jueves se entregaron medallas y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada nivel, evento encabezado por Marcela Ramírez Jordán, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, María de Jesús Lara Tijerina, titular de Trabajos y Conflictos de Educación Física en la Sección 30 del SNTE, así como Jorge Enrique García Barthell, titular de la Coordinación de Educación Física.

LOS PRIMEROS LUGARES

Nivel Preescolar:

***JN José Vasconcelos (Ciudad Victoria)

1.- Mitzary Guadalupe Rodríguez García

2.- Camila Isabel Torres Jasso

3.- Madelyn Ariadne Reyes Ruiz

4.- Sofía Alejandra Sena Cadena

5.- Sofía Ellyn Arriaga Navarro

6.- Johana Isabel Ramírez Martínez

7.- Aleysha Quetzally Vázquez Zamorano

LEF Irma Ibeth Mejía Lara

Directora Eunice Gabriela Zapata Méndez

Nivel Primaria:

***Escuela Abel Ramírez Ramos (El Mante)

1.- Daniela Nicole Escamilla Reyna

2.- Kenia Guadalupe Salazar Salazar

3.- Mariel Guadalupe Gómez Sánchez

4.- Angie Alejandra López Andrade

5.- Grey Julet Nieto Guillén

6.- Ahily Esmeralda Lagarde Avendaño

LEF Eugenio Guevara Pérez

Director: Gerson Amilcar Moreno Vargas

Nivel Secundaria:

***Escuela General Leona Vicario (Río Bravo)

1.- Isabel Delgadillo Montoya

2.- María Fernanda Lugo Malerva

3.- Evelyn Lizeth Vázquez Lara

4.- Harumi Yazmín Martínez Méndez

5.- Lesly Daena Pérez González

6.- Melissa Suhey Jaramillo Jaimes

LEF José Federico Vázquez Hernández

Director: Julio César Garza Piñón