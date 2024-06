Deja choque de trenes de carga al menos 8 muertos en India

Agencias.- Este lunes, tras un choque entre un tren de mercancías y otro de pasajeros en el estado de Bengala Occidental, al menos ocho personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas al este de India, informaron las autoridades locales.

El lamentable accidente tuvo lugar en el distrito de Darjeeling, una conocida localidad turística situada a los pies del Himalaya. Mamata Banerjee, ministra jefa del estado, confirmó a través de una red social que médicos, rescatistas y ambulancias se encontraban trabajando intensamente en la zona.

El portavoz de Northeast Frontier Railway, Sabyasachi De, entre las víctimas mortales se encuentran tres miembros del personal ferroviario. Además, cerca de 50 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos debido a las lesiones sufridas.

Shocked to learn, just now, about a tragic train accident, in Phansidewa area of Darjeeling district. While details are awaited, Kanchenjunga Express has reportedly been hit by a goods train. DM, SP, doctors, ambulances and disaster teams have been rushed to the site for rescue,…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 17, 2024