CIUDAD DE MÉXICO, junio 17, (Agencias)

El pasado 14 de junio se estrenó “Intensamente 2”, una película que sigue causando pues cientos de personas se dan cita en los cines para verla; aquí seguimos a Riley, personaje de la primera entrega, pero que ahora ha entrado en la pubertad.

Si ya la viste, tal vez estés al tanto de que al final hay una escena postcréditos que está dividiendo a los fans de la cinta. Algunos la odiaron y otros dicen que es gracioso… en caso de que aún no hayas visto esta secuela, te recomendamos que no sigas leyendo si no quieres spoilers.

Ahora que Riley tiene 13 años sus emociones “son más sofisticadas”, por lo que al grupo de Alegría, Tristeza, Temor, Furia y Asco se unen Ansiedad, Envidia, Aburrimiento y Pena, mismas que cambiarán la vida y personalidad de nuestra protagonista.

La crítica elogió esta segunda parte, asegurando que se trata de uno de los más grandes éxitos de la casa de las ideas después de “Coco”. Ahora bien, volvamos al tema que nos interesa: la escena postcréditos que dividió opiniones (y que no muchos han visto)

En ella vemos que Alegría entrando en una bóveda secreta, donde se encuentra “un oscuro secreto”. Ante la insistencia de la emoción, este gran y “rudo” personaje revela un secreto que Riley guardaba bastante bien: una travesura que hizo cuando era niña y se la ocultó a sus padres.

De acuerdo con los comentarios de las personas que ya vieron la película, les pareció una escena innecesaria que no tuvo nada que ver la historia de toda la cinta. Mientras que otras personas dijeron que fue una escena graciosa que sirvió de introducción para un nuevo personaje que aparecerá en la tercera parte.