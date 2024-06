Desmiente SET información sobre suspensión de clases

José del Carmen Perales Rodríguez

Ante la circulación de versiones no oficiales que hablan sobre la suspensión de actividades escolares en algunos municipios del estado, la titular de la Secretaría de Educación estatal, Lucía Aimé Castillo Pastor, aclaró que hasta el momento no se ha dado una indicación en ese sentido.

A través de su cuenta personal así como de la cuenta oficial de la SET en Facebook, la funcionaria precisó que por el momento no se tiene previsto aplicar está medida, hasta en tanto no se conozcan más datos sobre la tormenta que podría impactar la entidad en la madrugada del miércoles.

“Circula información falsa sobre la suspensión del servicio educativo, el Comité Estatal de Protección Civil analiza la trayectoria del fenómeno. El compromiso es anunciar a la brevedad la decisión a tomar. Es importante que usemos los canales oficiales para informarnos”, precisó.

Cabe señalar que en semanas anteriores la propia dependencia emitió con oportunidad, las indicaciones para prevenir afectaciones por las olas de calor que azotaron durante mayo y principios de junio la mayor parte de la entidad.

En lo que respecta a la cuenta oficial de la SET, hace unos minutos se reiteró el llamado a la población y en particular a la estructura educativa, para no dejarse llevar por información que no procede de fuentes oficiales a través de las cuales se emitirá cualquier medida.

“Aviso importante. La Secretaría de Educación de Tamaulipas es la única habilitada para comunicar a la comunidad educativa, la decisión que tome el comité Estatal de Protección Civil sobre la suspensión del servicio educativo”, precisó.

Y puntualizó: “Solicitamos a la población mantenerse informada por los canales oficiales y evitar noticias falsas. Nuestra máxima prioridad es la integridad de las comunidades escolares”.