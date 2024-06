López Obrador asegura estar «al cien» tras revisión médica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que se sometió a una revisión médica este lunes, la cual se realizó en el Hospital Central Militar.

López Obrador, bien de salud

Al preguntarle cuál fue el motivo de su ausencia en palacio nacional el día lunes, el mandatario respondió que cada seis meses debe someterse a un chequeo médico para verificar que se encuentra en óptimas condiciones de salud.

Tras preguntarle cómo estaba de salud, el tabasqueño afirmo estar “al 100, muy bien de salud. Ya ven que está uno lleno de achaques, dicen mis adversarios que estoy chocheando y hay que cuidarse, vale más prevenir”.

Sobre si el chequeo fue en el Hospital Militar, y cuándo se realiza exámenes médicos, López Obrador apuntó: “Sí, cada seis meses me hacen análisis generales de todo, vamos a terminar, ahora que salga lo de salud, pero estoy muy bien. Tengo que tomar mis medicinas, un buen cóctel, pero afortunadamente bien”.

López Obrador destacó que la revisión médica era necesaria para saber exactamente en qué condiciones se encuentra el stent que le colocaron hace ya una década cuando sufrió un infarto.

“Mi asunto tiene que ver con la hipertensión, con el corazón, porque ya me dio un infarto hace 10 años. Se piensa, por ejemplo que el stent (prótesis vascular) que le ponen a uno con el tiempo puede obstruirse y no necesariamente, se piensa que hay que cambiarlo, entonces hay que hacerse desde luego el análisis, pero depende de lo que, uno coma y también de los fármacos para que no haya colesterol, acumulación de grasas, pero salí muy bien, o sea, para terminar y poderme ir a Palenque”, refirió.

Al reiterar que se encuentra muy bien de salud, López Obrador convocó a los mexicanos a hacer uso de la medicina preventiva para mantenerse en buenas condiciones de salud.