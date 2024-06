Si no hay agua no hay pago, propone Ale Cárdenas

Cd. Victoria, Tam.- La diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aguas del Estado, a fin de que los usuarios paguen solo por el agua que reciben. “Si no hay agua, no hay pago”.

En la explicación de motivos, Ale Cárdenas aseguró que durante sus recorridos por las colonias de Victoria, uno de los reclamos de la sociedad es el excesivo cobro de la Comapa, aun cuando no haya agua.

“En los últimos tres años, durante mis visitas a diferentes colonias de esta ciudad, así como en mi oficina de gestoría, una de las más sentidas necesidades de las y los tamaulipecos en especial de los victorenses es el abasto de agua potable en sus domicilios; lamentablemente, el desabasto del vital líquido el cual ha durado ya un par de años en algunas colonias de nuestra ciudad sin una sola gota de agua en sus llaves y, sin embargo, los recibos de cobro del servicio siguen llegando en forma regular a sus domicilios”, indicó.

La presente acción legislativa va encaminada a que se otorgue bonificación del 100% en el pago del servicio cuando el suministro de agua esté restringido o no se brinde, para brindar una compensación justa a los ciudadanos que no reciben un suministro continuo de agua en la red.

“En definitiva, es inhumano e inadmisible que se cobre regular y puntualmente el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua a las y los tamaulipecos sin que realmente se les proporcione este servicio”, señaló.