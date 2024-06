CIUDAD DE MÉXICO, junio 19, (Agencias)

Luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance, la polémica se desató a su alrededor debido a que a la cantante fue señalada como la tercera en discordia en la relación del compositor mexicano con Cazzu, la madre de su hija Inti.

Después comenzaron fuertes rumores de que la nueva pareja ya se había casado en Roma y también se aseguró que ya estaban a la espera de su primer hijo, y es que varios fueron los medios e influencer de chismes que aseguraron que la hija de Pepe Aguilar estaba embarazada.

Ahora, la joven de 20 años enfrenta la controversia. Fue durante una entrevista con un medio nacional que la cantante de regional mexicano dijo: “no me cases y no embaraces todavía, por favor. No busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”.

“Las relaciones son consecuencia de ella (…) la gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo”, recalcó, asegurando que ella y las personas que quiere saben quién es.

Aguilar añadió que está dispuesta a defender su romance y deja claro que es un noviazgo honesto, “el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto (…) es amor y somos cantantes”.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado”, finalizó quien además presumió que lleva tatuadas las iniciales de Christian Nodal.