Agencias

La popular presentadora de televisión Kristal Silva, quien ha encantado al público mexicano con su forma de ser, dio de que hablar en redes sociales tras hablar de la ocasión en que estuvo a punto de perder la vida después de someterse a una cirugía estética.

La originaria de Tamaulipas estuvo presente en el podcast “Seres cromáticos” en donde reveló que a los 21 años tuvo una experiencia cercana a la muerte, todo por complicaciones relacionadas con una mamoplastia.

“A las tres semanas (de que se operó) iba a ser mi graduación de la universidad y yo iba con un orgullo a esa graduación que dije: ‘tengo que ir, o sea perfecta”, pero lo que parecía que sería una noche linda para ella se convirtió en una pesadilla.

“Una noche antes de mi graduación cenamos muy pesado, a mí se me ocurre ir a vomitar, me fui al baño, me hinque y cuando estoy provocándome el vómito, siento un jalón en el lado derecho del busto y de repente comencé a sentir un dolor insoportable”, recordó.

Kristal señaló que vio una bola gigante “que dije se me movió el implante”, antes esto la ex reina de belleza intentó “acomodarse” la bola con sus propias manos, pero no podía con el dolor, por lo que terminaron llevándola al hospital.

“Me acuerdo de que me dejan en la sala de espera, no había camillas y me dicen: ‘no hay camillas, no la podemos atender’, tenía una hemorragia interna y me estaba desangrando y nadie me atendía”, dijo visiblemente preocupada.

Finalmente, la conductora explicó que al vomitar el músculo se contrajo rompiendo un vaso sanguíneo y comenzó a desangrarse, requiriendo de atención médica, misma que consiguió después de varias horas, por lo que agradece seguir con vida.