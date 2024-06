Refuerza IMSS comunicación con unidades por ‘Alberto’

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzó la comunicación permanente con directivos de las unidades médicas de Tamaulipas y Veracruz que se localizan en la zona de influencia de la tormenta tropical Alberto, a fin de coordinar las acciones de protección de derechohabientes y trabajadores.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, da seguimiento al desarrollo de este fenómeno a través del COVED, indicó su titular, doctor Felipe Cruz Vega.

El titular del COVED informó que la coordinación con los directivos de las unidades médicas del Seguro Social incluye reportes permanentes por medio del formulario Preparación para Seguimiento de Fenómenos Hidrometeorológicos y en el caso de las unidades de IMSS-Bienestar se realiza vía telefónica.

A las 18:30 horas de este miércoles la tormenta tropical se localizaba a 180 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz y a 240 kilómetros al este-sureste de Tampico, Tamaulipas.

Para el estado de Tamaulipas se mantiene comunicación con directivos de los hospitales: General Regional No. 6 en Ciudad Madero, Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 de Ciudad Victoria, General de Zona No. 3 Mante, Rural Tula, Rural Soto la Marina, Rural Hidalgo y Rural San Carlos, los cuatro de IMSS-Bienestar, así como con los del General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 Pánuco, Veracruz.

El IMSS cuenta con grupos de respuesta inmediata y realiza un censo de pacientes que pudieran requerir traslado a otras unidades médicas en caso de afectaciones a los inmuebles.

Los reportes sobre el meteoro indican un desplazamiento hacia las costas de Veracruz y Tamaulipas, su circulación genera lluvias torrenciales y puntuales extraordinarias en el noreste y oriente del país, así como lluvias fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de chubascos y lluvias fuertes en el centro del país.