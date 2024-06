Video: Activistas dañan Stonehenge con pintura antes del solsticio

Staff Ed.-

Manifestantes ambientalistas rociaron pintura sobre Stonehenge, el famoso monumento prehistórico británico, este miércoles.

Imágenes en redes sociales muestran marcas anaranjadas en algunas de las piedras de la estructura.

La policía local arrestó a dos personas bajo sospecha de dañar el antiguo monumento.

Un video del grupo ambientalista Just Stop Oil muestra a los manifestantes rociando pintura mientras otra persona intentaba detenerlos.

Stonehenge, ubicado en el sur de Inglaterra, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares turísticos más visitados de Gran Bretaña.

La organización benéfica English Heritage, encargada de cuidar Stonehenge, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia Reuters.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024