Evacuan a familias de tres municipios

Por Alfredo Guevara

La crecida de por lo menos cinco ríos, derivado de los escurrimientos de agua que registran las sierras, propició la evacuación de familias en municipios de la zona centro de Tamaulipas como medida de precaución para no poner en riesgo su integridad.

Se desbordan los ríos

El Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado Luis Gerardo González de la Fuente confirmó que los ríos que colindan con municipios como Güémez, poblado el barretal en Padilla e Hidalgo, se desbordaron en algunos tramos y por lo tanto se procederá a la evacuación de familias que habitan en sus alrededores.

Se trata de los ríos Corona, Purificación y otros del municipio de Hidalgo que han registrado crecientes en los niveles de agua, producto de los escurrimientos que provienen de la zona serrana, que han ocasionado que los afluentes aumenten sus niveles en forma importante.

Familias son evacuadas

Por el momento desconoció el número de personas o familias que podrán ser evacuadas en las próximas horas, toda vez que personal de Protección Civil se trasladaba a los diferentes municipios para en forma coordinada con elementos del Ejército Nacional o Guardia Estatal coadyuven en la evacuación de las familias.

“Todavía no tengo el dato, todavía no tenemos información precisa, se están haciendo recorridos, no te pueda decir, ahorita en Padilla me decían que son 30 familias, o sea, se está haciendo precautorio también por las crecidas del río”, explicó González de la Fuente.

Informó que entre cinco y seis ríos que se ubican en municipios de la zona centro de Tamaulipas de una u otra forma son objeto de un monitoreo constante, con el objeto de ir viendo el crecimiento en sus caudales de agua y establecer medidas encaminadas a salvaguardar la integridad de las personas en caso de ser necesario.

A diferencia de otros municipios en los que también se registraron importantes precipitaciones pluviales, a causa de la tormenta tropical Alberto, indicó que la crecida que reflejan los principales ríos, se ubica en la zona centro de Tamaulipas.

“Principalmente son los ríos mencionados, corona, purificación, otros que vienen del municipio de Hidalgo, pero en la zona sur o norte, no se tiene problema alguno”, aseveró.