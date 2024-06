Países Bajos y Francia protagonizan el primer empate sin goles en la Euro 2024

En el complemento el dominio francés fue mayor; sin embargo, los de Ronald Koeman lograron anotar gracias a un disparo potente y colocado de Xavi Simons que fue anulado de forma polémica, pues se consideró tras la revisión en el VAR que un atacante de Países Bajos le estorbó la visibilidad al guardameta.

Con el empate ambas selecciones quedan con cuatro unidades y tienen en sus manos el pase a Octavos de Final, con lo que en su tercer partido sólo definirán quién se queda con el liderato del grupo.

🇳🇱🇫🇷 The points are shared in Leipzig 🤝#EURO2024 | #NEDFRA pic.twitter.com/uAqsLXCRbX

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024