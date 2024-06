Agencias

El Corona Capital está de regreso para su versión 2024, el festival anunció a su cartel para este año y viene con grandes sorpresas, pues entre ellos están bandas y artistas como Green Day, New Order, Toto y Paul McMartney, entre otros.

El jueves por la mañana, Toto sorprendió a todos tras “filtrar” el cartel del Corona Capital 2024 a través de su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer que sería parte de dicho festival.

Unos minutos más tarde, a través de las cuentas oficiales del popular festival se destapó el cartel para este 2024, destacando entre sus headliners las siguientes bandas y artistas:

Shawn Mendes, Melanie Martínez, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Beck, The Mars Volta, Black Pumas, St. Vincent, Natalie Jane, Water From Your Eyes, Cavetown o Crystal Fighters, por mencionar algunos.

La preventa de boletos para el Corona Capital iniciará el próximo 25 de junio. Los precios no se han dado a conocer, pero el año pasado oscilaron entre los cinco mil 126 pesos (en Fase Uno) y los ocho mil 365 (Fase Cuatro) por Abono General.