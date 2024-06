Checo Pérez queda insatisfecho tras el GP de España

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez logró progresar al no quedar eliminado en una calificación, pasando el corte de la Q1 y Q2 del Gran Premio de España 2024 para finalizar octavo, no obstante, saldrá onceavo por la penalización que arrastra desde Canadá, con lo que el tapatío no quedó satisfecho.

Mejorando y progresando

“Creo que veníamos mejorando, progresando, entendiendo el auto. En el último sector creo que se sobrecalentaron mucho los neumáticos al haber tenido solo un set nuevo, perdí bastante con mi vuelta anterior, traía una mejor vuelta, pero en general hemos mejorado bastante el balance, pero no lo suficiente para haber estado más arriba el día de hoy”, indicó Checo Pérez en entrevista para Fox Sports.

El piloto mexicano admitió que a lo largo del GP de España han seguido explorado el auto RB20, sin embargo, no han encontrado una buena forma.

“Hemos explorado muchísimo el auto, desde la práctica 1 hasta la calificación no hemos encontrado, en ningún momento, una buena forma y eso ha perjudicado bastante el día de hoy”, mencionó.

Para el GP de España, ‘Checo’ Pérez saldrá en el lugar 11 debido a una penalización que acarrea desde Canadá.

Además, durante el último instante de la calificación, Lando Norris le arrebató la ‘pole position’ a Max Verstappen.