Israelíes protestan contra Netanyahu y por liberación de rehenes

Miles de israelíes protestaron este sábado en contra del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a quien piden su dimisión y que alcance un acuerdo para liberar a los rehenes de la Franja de Gaza.

Las manifestaciones, realizadas en urbes como Tel Aviv, Haifa, Cesárea o Jerusalén, vienen precedidas por una semana de protestas, con altercados violentos, ciudadanos heridos y el uso de cañones de agua por las fuerzas del orden.

En la rebautizada plaza de la Democracia en Tel Aviv, los manifestantes escucharon este sábado a familiares de los rehenes frente al Ministerio de Defensa, en la base militar de Kirya.

#TelAviv LIVE: In the largest rally since Oct 7, tens of thousands are on the streets again tonight, calling for Netanyahu’s immediate ousting, a ceasefire-hostage deal, and new elections. pic.twitter.com/D7iztAz5pW

