Ataques contra iglesia y sinagoga en Rusia dejan 6 muertos

Al menos tres personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas durante ataques perpetrados contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de tránsito en las ciudades de Derbent y Majachkalá, en la región de Daguestán, república rusa del Cáucaso.

“Alrededor de las 18:00 horas en Derbent, desconocidos tirotearon una sinagoga y una iglesia con armas automáticas”, informó el departamento regional del Ministerio de Interior, añadiendo que en Derbent, “murió un agente de la policía, otro está herido”.

El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó que el sacerdote de la iglesia ortodoxa había muerto durante el tiroteo y declaró la alerta “para garantizar la seguridad, detener los delitos terroristas y detener a los implicados en el tiroteo”.

⚡ Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent, Dagestan, state media reported, with video showing the synagogue on fire.

One policeman was killed and six others were wounded in a shootout at the synagogue, regional police said. pic.twitter.com/huEMMRdIGY

— The Moscow Times (@MoscowTimes) June 23, 2024