Disfrutaron victorenses de función especial

El cineasta victorense Antonio Rotunno realizó una función especial de su película “Por favor no me abandones”, la cita fue en un conocido cine de la ciudad el pasado 20 de junio a las 20:00 horas. La intención de esta proyección fue, por un lado, recaudar fondos, y por otro, acercar al público victorense al cine tamaulipeco.

Y es que tanto Rotunno como otros cineastas del Estado buscan visibilizar e incentivar la industria cinematográfica (local y estatal), pues, aunque Tamaulipas es tierra de grandes talentos, los proyectos que se llegan a realizar necesitan más apoyo económico, medios de difusión y exhibición.

Un ejemplo es justamente “Por favor no me abandones”, una producción que tuvo su estreno en varias salas de cine alternativo de otras partes del país como la Ciudad de México, pero que no llegó a los cines de Ciudad Victoria. Fue hasta el pasado jueves cuando esta película, hecha cien por ciento en la ciudad, llegó a la gran pantalla.

Antes de la exhibición, Rotunno agradeció a quienes acudieron a la función, la cual tuvo un costo simbólico de cien pesos, y es que con esta acción se busca recuperar un poco de los muchos gastos representa el hacer cine independiente; durante la proyección se mostraron tráileres de algunos de sus proyectos, el cortometraje “Un taco” y el avance de su próxima producción: “Desde la penumbra”.

Sobre “Por favor no me abandones”, podemos decir que es el segundo largometraje del cineasta y que se grabó a principio del 2020 (aunque tuvo algunos retrasos debido a la pandemia). Es un thriller con mucho drama, horror, un toque de humor negro y grindhouse; su elenco está conformado por talentos nacionales como: Valentina Sumavsky, Jesús Meza, Sara Manni y Rafael Gallegos Porras.

Al finalizar la película hubo una sesión de preguntas y respuestas en donde el director contó detalles técnicos de la realización del filme; por otro lado, expuso que actualmente está trabajando en su película “Desde la penumbra” para la cual se encuentra buscando apoyo directo a través de PayPal en [email protected] o a través de las redes sociales del cineasta.

Vale la pena mencionar que Rotunno comentó que está planeando realizar más proyecciones similares a esta, mediante las que dará a conocer varios de los trabajos que ya ha realizado, tal es el caso de su primer largometraje llamado “Desvanecer”, mismo que realizó en 2019 y fue grabado en Querétaro; también espera poder volver a exhibir “Por favor no me abandones” en cines de la ciudad para que más victorenses puedan verla.

ALGUNOS DATOS:

– “Por favor no me abandones” se hizo con un presupuesto muy reducido

– La grabación se llevó a cabo en un lapso de ocho días y medio

– Aunque se hizo un casting local y luego estatal, fue hasta el casting nacional cuando Rotunno encontró a sus protagonistas.

– La cantante victorense Emily Ramos tuvo una colaboración especial, pues prestó su voz para un tema original de la película.

– La protagonista del filme, Valentina Sumavsky es hija de la conocida actriz tamaulipeca Maritza Olivares, quien tuvo una carrera destacada en la década de los 70’s.