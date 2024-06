Felicita AMLO a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños

Agencias.- El mandatario mexicano Andrés MAnuel López Obrador, felicitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por su cumpleaños número 62. Este lunes, durante la Mañanera, declaró que la mayoría de los ciudadanos están contentos luego de la elección del 2 de junio.

López Obrador indicó que en la gira de este fin de semana que realizó en los estados de Veracruz y en Oaxaca se dio cuenta de que son las mujeres quienes están más contentas y felices de que Claudia Sheinbaum haya sido electa como presidenta.

Felicita a Claudia Sheinbaum

“Felicidades, Claudia, muchas felicidades, estamos muy contentos y me consta que la mayoría del pueblo de México está muy feliz. Hay una felicidad que contagia en todos lados. Ahora que fuimos a Oaxaca y a Veracruz, contentísimos. Me daba yo cuenta de que estábamos en los actos y hasta se los dije, estábamos en Santa Catarina, estábamos en un acto y decían “la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum” y aplausos, me cuenta y se los dije “ya observe que quienes los que aplauden más son las mujeres, las mujeres felices”, aseguró.

Todos están felices, señaló

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que en general todas están muy felices y que ese hecho es lo más importante para su gobierno. Finalmente, sostuvo que seguirá trabajando y pensando en las nuevas generaciones.

Señaló que la gente está muy contenta, todos están felices y se va bastante bien como país, que es lo más importante, pero sobre todo y lo más importante es que hay que seguir trabajando pensando en las nuevas generaciones, además se dijo agradecido con todos y se despidió diciendo que ya se va.

☀️ También te puede interesar: