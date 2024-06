Joven pierde el control en una cinta de correr y cae de un tercer piso

En redes sociales circularon las imágenes del trágico accidente que sufrió una joven mientras hacía ejercicio en un gimnasio en Indonesia, cuando de repente perdió el control de la cinta de correr, lo que la hizo caer desde una ventana.

En el vídeo captado por una cámara de seguridad muestra a la mujer de 22 años en una cinta de correr en un gimnasio en Pontianak, Kalimantan Occidental.

La mujer se encontraba haciendo ejercicio cerca del final de una larga fila de cintas de correr dentro del gimnasio, antes de detenerse y permitir que la correa de la máquina la mueva hacia atrás.

🚨🇮🇩 WOMAN FALLS TO HER DEATH THROUGH GYM WINDOW

The 22-year-old stumbled backward in a gym in Indonesia, attempting to grab the window frame before tragically falling through.

Police called the treadmill placement «dangerous» due to its proximity to the low window – only 60… pic.twitter.com/SNQ33jqskB

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2024