AMLO critica que hayan pospuesto sentencia contra García Luna en EU

Este martes en su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la postergación de la sentencia a Genaro García Luna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

En ese sentido, el mandatario expresó su extrañeza por las continuas postergaciones en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y fiel a su estilo refirió que «ya se parecen a los jueces de aquí, que archivan expedientes».

Sin embargo, el jefe de Estado también planteó la opción de que García Luna pudiera acordar convertirse en testigo protegido, situación que aseguró sería bueno, pues “informaría sobre el resto de los involucrados en los operativos y las alianzas con el crimen organizado”.

Sería bueno que hable, independiente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca jamás vuelvan a repetirse esas cosas. Que aporte pruebas y que además ayude a la purificación de la vida pública del país, como seres humanos que pueda decir, pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actué solo, y ayuda también mucho a que acaben los chivos expiatorios”, sugirió el tabasqueño.

Aunado a lo anterior, López Obrador refirió que sería bueno, dijo, saber que tanto sabía el expresidente sobre las actuaciones de su secretario de Seguridad Pública.

Para cerrar el tema, el presidente no quiso entrar en más polémica luego de que se le preguntara para él cuál sería la pena que se merecía el exsecretario, al referir que eso le corresponde solo a los jueces en Estados Unidos.

No quiero meterme en eso. Soy partidario de la no repetición. Si se deben de tocar estos temas y no guardar silencio es porque se debe de buscar que no se repitan nunca más, que el crimen organizado, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco”, sentenció.