Eduardo Yáñez se convirtió en tema de conversación después de protagonizar un altercado con una reportera durante su llegada a los premios Grandeza Hispana. Las imágenes del momento se volvieron virales en redes sociales, generando una gran controversia.

Este momento hizo recordar a muchos lo que el actor realizó hace años cuando le dio una cachetada a un reportero por realizarle una pregunta que no le gustó.

El incidente comenzó cuando Yáñez, aparentemente, decidió quitarle el celular a una reportera que estaba cubriendo el evento, lo que provocó la molestia de los demás medios de comunicación presentes.

De inmediato la reportera siguió a Eduardo Yáñez para tratar de recuperar su celular y los medios de comunicación presentes también siguieron al actor para poder grabar y dejar registrado lo que había sucedió.

Después de que las imágenes se volvieran virales, Eduardo Yáñez se reencontró con la prensa para hablar sobre el incidente y dar su versión de los hechos. El actor negó que le haya quitado el celular a la reportera durante el evento.

En sus declaraciones, Yáñez explicó que todo se trató de un accidente y que no hubo ninguna intención de agresión.

Yáñez aclaró que una vez que la situación fue controlada por el personal de seguridad, él le devolvió el celular a la reportera. Además, insistió en que no se molestó por las preguntas que le hacían los reporteros y que las imágenes muestran que todo fue un accidente.

Respecto a las intenciones de la reportera de querer denunciarlo, Eduardo Yáñez le deseó suerte, afirmando que no hizo nada incorrecto.

“Mucha suerte, ojalá, que le vaya bien, qué bueno. Si ella me va a denunciar por algo que no hice, que lo haga, está bien”.

El actor también mencionó que anteriormente ya había tenido malas experiencias con la misma reportera, a quien tachó de ser «sumamente agresiva».

“Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que ella dice. Ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva. Entonces creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió. Si algo sucedió deberían tenerlo grabado”.