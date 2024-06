Joven muestra que se baña en el río Santa Catarina por falta de agua

Una joven regiomontana llamada Itzel fue captada bañándose en el río Santa Catarina debido a la falta de agua potable en su hogar. La escasez de agua, provocada por los daños a las tuberías tras el paso de la tormenta tropical ‘Alberto’, ha afectado a miles de ciudadanos en Monterrey.

Itzel, como muchos otros residentes, se ha visto obligada a buscar alternativas para mantener su higiene personal. En un video compartido en TikTok, se observa cómo la joven utiliza el agua estancada en el río Santa Catarina para bañarse. Con un vaso grande, recolecta el agua y se aplica shampoo en el cabello mientras se encuentra sentada en medio del río.

El video rápidamente se viralizó, acumulando más de 200 mil reproducciones y decenas de comentarios. Las reacciones de los usuarios fueron mixtas; algunos criticaron la acción de la joven, sugiriendo que podría haber encontrado una alternativa más higiénica, mientras que otros expresaron vergüenza, asegurando que no todos los habitantes de Monterrey actuarían de esa manera.

Entre los comentarios se leían críticas como «No pueden ver algo limpio porque luego, luego van a empuercarlo», «El momento más humilde de Monterrey y dicen que no es un pueblo», «Les juro que no todos los regios somos así», «Amiga saca agua en un balde y así no dejas jabón ahí, solo lógica», «¿No podías sacar unas 2 o 3 tinas y bañarte fuera del río?».