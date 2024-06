Lo que podremos ver el mes de julio

Agencias

Junio está siendo un mes increíble para los servicios de streaming, con todas las grandes plataformas trayendo los shows más esperados del año. Desde la tercera temporada de “Bridgerton” hasta “House of the Dragon”.

Pero el mes que viene también llegará con grandes producciones que emocionarán a más de uno, para que no te pierdas nada, aquí te compartimos una lista con lo más destacado que está por estrenarse durante julio.

Lo que tienes que ver

La próxima serie de Apple TV+, “Lady in the Lake”, es una serie que no puedes dejar pasar, este tal vez es el estreno más importante del mes que viene. La producción combina a la perfección la historia con el misterio. Con siete episodios y ambientado en el Baltimore de la década de 1960, la serie está basada en la novela homónima de Laura Lippman, publicada en 2019.

Lo que llegará a Netflix

1 de julio: About Antoine (Temporada 1)

3 de julio: Beverly Hills Cop: Axel F

5 de julio: Desperate Lies (Temporada 1)

5 de julio: Goyo

5 de julio: The Imaginary

11 de julio: Simone Biles Rising (Temporada 1)

17 de julio: Cobra Kai (Temporada 6, parte 1)

17 de julio: Land of Bad

19 de julio: Too Hot to Handle (Temporada 6)

31 de julio: Unsolved Mysteries (Temporada 4)

25 de julio: The Decameron (Temporada 1)

26 de julio: Elite (Temporada 8)

26 de julio: Non Negotiable

Lo que llegará a Prime

4 de julio: Space Cadet

9 de julio: Love Lies Bleeding

11 de julio: Sausage Party: Foodtopia

11 de julio: Tyler Perry’s Divorce in The Black

19 de julio: Those About to Die

19 de julio: Betty la Fea: La historia continúa

18 de julio: My Spy: The Eternal City

25 de julio: The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Lo que llegará a Max

6 de julio: House of the Dragon – Temporada 2 (nuevos episodios)

28 de julio: Pretty Little Liars: Original Sin

Lo que llegará Apple TV+

10 de julio: Sunny (Temporada 1)

19 de julio: Lady in the Lake

31 de julio: Las Azules (Temporada 1)