¡Polémica! Rectora prohíbe celulares, cabello teñido a los estudiantes

En un acto reciente en el colegio Misael Pastrana Borrero, ubicado en Rivera, Colombia, la rectora de la institución causó gran controversia al anunciar una serie de prohibiciones dirigidas a los estudiantes.

Estas restricciones incluyen la prohibición de teléfonos celulares, suéteres de colores, cabello largo y teñido, así como el uso de piercings.

El anuncio fue realizado ante los alumnos y padres de familia, generando reacciones mixtas y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Argumentos De La Rectora Para Las Nuevas Normas

La rectora justificó estas nuevas normas aludiendo a los problemas que, según ella, los teléfonos celulares causan en el ambiente escolar.

Afirmó que estos dispositivos son responsables de la pérdida académica, distracciones amorosas y otras conductas inadecuadas entre los estudiantes.

Por ello, decretó la prohibición total de cualquier tipo de tecnología en la institución a partir del día siguiente.

Además, extendió las restricciones a la apariencia personal, prohibiendo el uso de gorras, suéteres de colores, cabello largo y teñido, y piercings, argumentando que estos elementos no forman parte de una «libre personalidad» adecuada para una persona de bien.

Reacciones Y Consecuencias De Las Nuevas Normas

El discurso de la rectora concluyó con una declaración tajante dirigida a los padres de familia que no estuvieran de acuerdo con las nuevas políticas del colegio.

Les instó a retirar a sus hijos de la institución si no aceptaban las normas, enfatizando que el colegio no se responsabilizaría por estudiantes que no cumplieran con los requisitos establecidos.

“El estudiante que no acepta, pues la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero simplemente no le sirve; no matricule, no obligue a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy retírelo de la institución, la institución no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución”.

