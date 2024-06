Consejeros de Nuevo Laredo no fueron amenazados: Ietam

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Atraer la elección de Ayuntamiento de Nuevo Laredo en la etapa de controversia jurisdiccional no fue porque los integrantes del Consejo Municipal hayan sido objeto de presiones o amenazas en el desempeño de sus funciones, expuso Juan José Ramos Charre.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), admitió sin embargo que de los cinco integrantes del Consejo Municipal, sólo uno mostró disposición para seguir con su función al menos hasta el mes de septiembre o antes, si es que se resolvían con anticipación los medios de impugnación interpuestos en instancias jurisdiccionales.

Añadió que si bien la legislación establece que ante la ausencia de propietarios se recurre a los consejeros suplentes, uno desafortunadamente había fallecido, dos no mostraron disposición en ampliar su encomienda y otra persona, tras haber sido destituida por el Instituto, prácticamente no se le tomó en cuenta.

Comentó que a la fecha, solamente tres consejos distritales y 14 municipales se encuentran sujetos a la cadena impugnativa, al controvertir los resultados de la elección del domingo dos de junio, de los que solamente en Nuevo Laredo, los consejeros tomaron la decisión de terminar su relación con el Instituto al 30 de junio.

Ramos Charre explicó que de acuerdo a las versiones de los consejeros municipales de Nuevo Laredo, no mostraron disponibilidad por ampliar el periodo para el que fuera electo, es decir, por los meses de julio, agosto y septiembre o antes, de resolverse los medios de impugnación.

“Pero no exponen en sus escritos, que haya sido por presiones o amenazas, sino porque saben que no se trata de un trabajo, sino de una función honorifica, con su dieta, pero que cada uno mantiene sus compromisos laborales o familiares”, añadió.

El presidente del Ietam, confirmó que a los consejeros de los tres distritos impugnados y los 14 de ayuntamiento, el Instituto les preguntó si tenían disposición para ampliar el periodo para que el fueron electos y que vence este 30 de junio.

Sin embargo, de todos ellos solamente los cinco integrantes, incluyendo el presidente del Consejo Municipal electoral de Nuevo Laredo, desistieron por motivos y compromisos personales.