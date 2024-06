Cuestiona PAN celeridad en traslado de documentación de Nuevo Laredo

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Para el Partido Acción Nacional (PAN), resulta por demás extraño que haya sido durante la noche y no en el día, el traslado de los paquetes de la elección de Ayuntamiento en Nuevo Laredo, para ser resguardados en la bodega del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), en esta Capital.

El representante del PAN ante el Instituto Manglio Murillo Sánchez cuestionó la urgencia del Consejo General del Ietam, para que en cuestión de tres días, a petición de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se haya trasladado los 567 paquetes electorales de dicha contienda en Nuevo Laredo a esta Ciudad.

Dijo que si bien los integrantes del Consejo General en esa ciudad fronteriza no tuvieron disposición de seguir ejerciendo su función, tras la sesión de cómputo, la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría, el sistema electoral prevé la sustitución de los consejeros.

Convino en que si es por el tema de seguridad la decisión que se tomó, de traer los 567 paquetes electorales a Ciudad Victoria, también consideró que debió haber hecho del conocimiento a la representación de los partidos políticos en el Consejo general del Ietam.

“Nosotros en su momento le pedimos al presidente del Ietam Juan José Ramos Charre que se atendiera ese tema (de inseguridad) en la elección de Ayuntamiento en Nuevo Laredo, porque él forma parte de la mesa de seguridad y que dicha instancia se encargara de atender esta problemática para brindar garantías al elector de ejercer su voto”, aseguró.

Cuestionó el traslado de los paquetes electorales que entre otras cosas, contienen los votos válidos, los nulos y los que no se utilizaron en esa contienda el pasado dos de junio y más, porque se hizo en horas de la madrugada y no en pleno día para no despertar suspicacias.

Lo anterior si se toma en cuenta que hay medios de impugnación interpuestos por el PAN ante las instancias jurisdiccionales, que no se han resuelto, aunque podrían no variar el resultado de la contienda del pasado dos de junio.

Con acciones de este tipo, Murillo Sánchez aseguró que el Instituto Electoral de Tamaulipas no cumple principios en materia de transparencia y certeza.