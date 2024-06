Oklahoma busca imponer la enseñanza de la Biblia en escuelas públicas

El principal funcionario de educación de Oklahoma, Ryan Walters, ordenó que las escuelas públicas incorporen la Biblia en las lecciones de 5° al 12° grado, es decir, hasta el último año de bachillerato. Esta medida, impulsada por sectores conservadores, busca integrar la religión en el currículo escolar y ha desatado una ola de críticas.

¿Cuál es la medida ‘bíblica’ de Oklahoma?

Según un memorando que el superintendente Walters envió a todos los distritos escolares, las escuelas de Oklahoma deben incorporar la Biblia como parte de los programas de estudio. Las escuelas tienen instrucciones de hacer referencia a la Biblia y a los Diez Mandamientos por su “influencia sustancial en los fundadores de nuestra nación y los principios fundamentales de nuestra Constitución”.

La directiva, considerada por algunos como un abuso de poder y una violación de la Constitución de Estados Unidos, fue enviada a todos los distritos escolares del estado. Walters, superintendente estatal republicano, insistió en la obligatoriedad y urgencia de la medida.

«La Biblia es una referencia histórica y cultural esencial», declaró. «Sin un conocimiento básico de ella, los estudiantes de Oklahoma no pueden entender adecuadamente los fundamentos de nuestra nación. Enseñaremos la Biblia en el aula para garantizar que esta comprensión histórica esté presente para cada estudiante en el estado de Oklahoma».

Aunque la ley de Oklahoma ya permite el uso de Biblias en las aulas, no está claro si Walters tiene la autoridad para imponer esta enseñanza de manera obligatoria. La legislación estatal otorga a los distritos escolares la autoridad exclusiva sobre la instrucción y el currículo.

El Consejo de Relaciones Estadunidenses-Islámicas de Oklahoma criticó la directiva, calificándola de violación de la Cláusula de Establecimiento de la Constitución, que prohíbe al gobierno establecer una religión.

«Nos oponemos a cualquier requerimiento de enseñar religión por la fuerza en las escuelas públicas», afirmó Adam Soltani, jefe de la sección de Oklahoma.

Rachel Laser, presidenta de Americans United for Separation of Church and State (Estadunidenses unidos por la separación de la Iglesia y el Estado), también condenó la medida, calificándola de nacionalismo cristiano y un abuso del poder público para imponer creencias religiosas. “Las escuelas públicas no son escuelas dominicales”, dijo.