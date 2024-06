Checo Pérez afirma que están progresando, pese a terminar octavo

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) aseguró que, pese a haber terminado octavo en la clasificación del GP de Austria, están “progresando” respecto a este viernes, en el que también clasificó octavo para la carrera al esprint, aunque lamentó que “dos o tres décimas te cambian la carrera“.

“Es una pena porque con estos márgenes, dos o tres décimas te cambian la posición y la carrera. La carrera va a estar muy apretada”, aseguró Pérez en declaraciones tras quedar a casi nueve décimas de su compañero de equipo, Max Verstappen (Red Bull).

Pérez dijo que este domingo habrá “mucha estrategia” y tras peguntarle cuál es la suya, apuntó que sólo tiene en la cabeza una cosa, que es “ir para adelante”.

☀️ También puede interesarte: Celebra CMIC 6ta Carrera Atlética 5K y 10K

Sergio “Checo” Pérez largará desde el octavo puesto en el Gran Premio de Austria luego de una complicada sesión de calificación, mientras que su coequipero, Max Verstappen, consiguió su octava pole position de la temporada.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Confirmation of Verstappen’s dominance

Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H

— Formula 1 (@F1) June 29, 2024