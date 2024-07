Checo Pérez revela que su auto sufrió un daño grave

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, reveló que su monoplaza sufrió un daño grave al inicio del Gran Premio de Austria 2024, lo que afectó su carrera y le impidió conseguir un mejor resultado, finalizando en la séptima posición.

Daño en el auto le costó un lugar

De acuerdo con el piloto tapatío, un contacto con Oscar Piastri (McLaren) durante la primera vuelta de la prueba, habría provocado un severo daño a su auto en el costado izquierdo, lo que lo obligó a luchar para controlarlo.

“Fue al inicio de la carrera, con (Oscar) Piastri, en la curva 4. Hay mucho daño, el pontón izquierdo está totalmente roto. Tenía demasiado subviraje al inicio de la carrera, luego demasiado sobreviraje y todo el tiempo estuve luchando con el balance, curva a curva, y en ningún momento pude tener un ritmo sólido”, comentó.

EL DAÑO EN EL AUTO FUE DESDE EL INICIO DE LA CARRERA 😱 Checo Pérez revela que su auto tiene muchos daños desde el primer encuentro que tuvo contra Piastri. «Cuando lo ves, es una parte muy sensible» 🎙️@diegofmejia#F1xFSMX pic.twitter.com/YXHsMiNhUx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 30, 2024



Además, Pérez fue claro al asegurar que dicho daño recibido en el RB20 le impidió con seguir la sexta posición en la última vuelta, debido a la falta de tracción en las curvas.

“Al principio iba un poco similar a la gente de adelante, pero el daño era muy grande, no sé exactamente cuánto perdíamos de carga, pero cuando lo ves es una parte muy sensible y no tenía nada de ritmo, ni tracción en la curva lenta. En la curva 3 no podía traccionar nada, entonces la pelea con (Nico) Hulkenberg al final difícil, fue complicado poderle pasar”, añadió el tapatío.

Finalmente, sobre la acción que derivó en una penalización de cinco segundos para ‘Checo’ Pérez por exceder los límites de velocidad en el pit lane, el mexicano reconoció que fue culpa suya por una distracción.

“No me di cuenta si estaba puesto el limitador de velocidad y lo activé dos veces, y bueno, sabía que lo había hecho (en la penalización)”, sentenció Checo Pérez tras el Gran Premio de Austria 2024.