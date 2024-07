Michael J. Fox se une a Coldplay durante el Festival Glastonbury

Durante el Festival Glastonbury, que inició el 26 de junio y terminará este domingo, la banda británica Coldplay sorprendió a todos los presentes al invitar al escenario al actor Michael J. Fox a tocar un par de canciones.

Fue el pasado 29 de junio cuando la banda Coldplay tomó el escenario de Glastonbury 2024 y durante su presentación, invitaron al actor Michael J. Fox para tocar diferentes canciones junto a ellos, sorprendiendo a tanto a los fans de la banda, como a los fans de Volver al Futuro.

Thank you Michael J. Fox for making our dream come true 🩵 pic.twitter.com/ahzOzGaP5J

— Coldplay (@coldplay) June 30, 2024