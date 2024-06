Piden no confiarse; calor regresará

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Aun cuando a la par de las lluvias han cedido las altas temperaturas, la población no se debe confiar ni descuidar las medidas preventivas, en cuanto a la exposición al sol y el manejo y conservación de alimentos pues el calor continuará durante varios meses más, advirtió Vicente Plascencia Valadez.

El director del Hospital Infantil de Tamaulipas (HIT) añadió que, si bien tienen un bajo registro de pacientes con enfermedades relacionadas con el calor, el riesgo para este grupo poblacional está latente en caso de no atender las recomendaciones.

“En lo que se refiere a enfermedades gastrointestinales no hay un brote importante en números, se presentan los casos que esperábamos siendo un máximo de tres a la semana pero que no impactan en la estadística del hospital”, comentó.

Sin embargo, mencionó que se mantienen atentos a otro tipo de padecimientos también relacionados con las altas temperaturas.

“Estamos muy atentos a los golpes de calor, hasta el momento hemos atendido cuatro casos de agotamiento por calor que se clasifican en esa categoría, sin embargo, como tal no hemos tenido”, precisó.

Plascencia Valadez añadió que no han tenido casos graves, pues todos han sido reposo, rehabilitación, restauración hídrica, pacientes que pasan al menos 24 horas en urgencias y se van a sus domicilios.

“Estos casos se han presentado en todo tipo de escenarios, ha habido niños se han sentido mal en la calle, también tuvimos de un niño que se puso mal en un funeral, otro en el interior de su casa”, apuntó.

Cuidado con el calor en casa

El especialista señaló que todos están relacionados con exposición excesiva al calor, no necesariamente al sol, sino un lugar cerrado con poca ventilación, sin aire acondicionado, puede causar esa sintomatología.

“Pedirles a los padres de familia no hacer confianza y continuar resguardándose del calor excesivo como se pueda, no en todo momento y no todos tenemos acceso a la climatización, pero hay formas de estar más frescos, así como estar atentos a la hidratación”.

Para concluir, Plascencia Valadez comentó que “hasta el momento en el comparativo con el año pasado la cifra de casos es menor, pero también debemos tomar en cuenta que va comenzando la época de calor, nos faltan al menos otros seis meses de calor”.

