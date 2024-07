CIUDAD DE MÉXICO, julio 01, (Agencias)

Luego de que la tiktoker Estefany Mendoza generó revuelo en redes sociales al señalar que Américo Garza, esposo de Karla Panini, coqueteó con ella, la conductora se pronunció al respecto.

En sus historias de Instagram, la presentadora defendió a su esposo del señalamiento de Estefany, además la expuso como una persona que antes le mandaba mensajes de odio.

Ante la velocidad con la que la acusación de Estefany se difundió en redes sociales, Karla se pronunció: “La muchacha esa que está mandando mensajes primero era hater”. Así, la regiomontana trató de desacreditar a la joven.

“Ella misma borra los mensajes de hate y luego me pone ‘Tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada”, añadió Panini.

La también comediante mostró las capturas con los mensajes ofensivos que le mandó Estefany, señalando que lo que la tiktoker busca son seguidores. Luego retó a la joven a mostrar la foto de perfil que usa Américo en WhatsApp.

“Siempre tengo bronca con las Estefany, me persiguen”, comentó para posteriormente, en un video junto a su esposo mostrar la conversación que él y la tiktoker tuvieron. Así Américo le enseñó a Karla que fue la joven quien le escribió a él diciéndole: “Hola, te vi subiéndote el carro, me dio pena irte a saludar”.

Panini comentó que la bloqueó de sus redes “porque no me interesa estar hablando con una persona de su vida nefasta. Le puse que no la conocíamos, que no sabíamos quién era y que Dios la bendiga”.

¿Quién es Estefany Mendoza?

Estefany Mendoza es una tiktoker hondureña de 22 años que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su contenido relacionado con el estilo de vida y a sus “story times” que han captado la atención de miles de usuarios.