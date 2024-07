Huracán Beryl toca tierra en isla caribeña de Carriacou

El huracán Beryl llegó este lunes al sur de las islas de Barlovento como un huracán categoría 4 con vientos y marejada ciclónica “potencialmente mortales”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La agencia señaló que la pared del ojo del huracán, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, tocó tierra sobre la isla caribeña de Carriacou en la Granada. El NHC insistió a los residentes en las Islas Granadinas y la isla Cariobacú a no abandonar sus refugios, pues los vientos de Beryl aumentarán rápidamente dentro de la pared del ojo del ciclón.

An extraordinary view of the mesovortices within Hurricane Beryl’s eye.

Beryl has made landfall on Carriacou Island with 150 mph winds. pic.twitter.com/WgiQJrEbci

