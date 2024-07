Turbulencia en vuelo deja varios pasajeros lesionados

Decenas de personas resultaron lesionadas debido a las fuertes turbulencias en un Boeing 787-9 Dreamliner de Air Europa que volaba de Madrid a Montevideo, y que tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad brasileña de Natal.

La secretaria de Salud del estado Rio Grande do Norte (noreste) señaló que 40 personas fueron trasladadas con «escoriaciones y traumas leves» a los centros de salud de Natal, en su mayoría al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.



Air Europa declaró que decidió desviar el vuelo UX045, con 325 personas a bordo, al aeropuerto internacional de Natal, «debido a un episodio de fuertes turbulencias».

La empresa señaló que «como consecuencia del suceso, se han registrado 7 heridos de diversa consideración, así como un número aún indeterminado por contusiones leves».

El avión aterrizó a las 2:32 horas en medio de un operativo de 15 ambulancias dispuesto para trasladar a los heridos por la turbulencia, informaron la concesionaria que administra el aeropuerto internacional de Natal, y las autoridades sanitarias de Rio Grande do Norte.

Air Europa señaló que la aeronave «permanecerá en revisión» para determinar el alcance de los daños.

Los pasajeros fueron trasladados a Recife, unos 290 kilómetros al sur de Natal, «donde se alojarán y luego viajarán a Montevideo», anunció más tarde la aerolínea.

On Monday, an Air Europa Boeing 787-9 Dreamliner experienced such severe turbulence that a passenger was thrown into the overhead baggage compartment. The incident occurred on flight UX045, traveling from Madrid to Montevideo. While there were some serious injuries, fortunately,… pic.twitter.com/OxjDuenitO

— Simon Ateba (@simonateba) July 1, 2024