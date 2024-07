Crucero Jolly Roger se hunde tras el paso del huracán Beryl

El Huracán «Beryl» sigue avanzado por el Mar Caribe dejando destrucción e inundaciones a su paso, siendo uno de los afectados el emblemático crucero «Jolly Roger» que fue víctima de las intensas rachas de viento de hasta 250 kilómetros.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, informó que ‘Beryl’ hundió más de 20 barcos pesqueros, incluidas las históricas embarcaciones Jolly Roger y Dreamchaser que naufragaron en el fondo del puerto.

The Jolly Roger us no more.

Those of you Bajans who cruised on the Jolly Roger when it was in use would know how good those cruises down to the West Coast were. Hurricane Beryl sunk it this morning, it’s now gone forever to the bottom of thd sea. pic.twitter.com/Cj04Ds72g9

