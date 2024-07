RB20 tendrá un diseño especial; Checo Pérez busca honrarlo

Sergio ‘Checo’ Pérez quiere dar vuelta a la página tras su carrera en el GP de Austria 2024, la cual calificó de decepcionante, y para Gran Bretaña buscará honrar el diseño especial que lucirá el RB20.

“Tenemos una decoración especial para esta carrera, el coche parece muy especial y quiero asegurarme de honrarlo con un mejor resultado, volviendo a la forma en la que deberíamos estar”, mencionó Checo Pérez.

Let loose with the paint 🎨 All will be revealed tomorrow 👀#F1 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/zCnYwWjIUL

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 2, 2024