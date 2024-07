Participó Alcalde de Reynosa en encuentro con Claudia Sheinbaum

Staff ED.-

Ciudad de México.- El Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, asistió este día a un encuentro con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, donde los jóvenes ofrecieron participar en la construcción de un Gobierno con nuevos rostros y grandes sueños para seguir transformando a México.

“La Cuarta Transformación es con las y los jóvenes o no será. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México; campesinos y campesinas, obreros y obreras, estudiantes, indígenas, de las ciudades, del campo, que estudian la licenciatura, que no estudian”, explicó reconociendo su gran participación cívica.

Con la presencia de líderes jóvenes, como Carlos Peña Ortiz, Alcalde reelecto de Reynosa, la ciudad más importante de Tamaulipas, la Doctora Sheinbaum Pardo aseguró en referencia al que será el nuevo programa de vivienda de su administración: «rentar la vivienda, acumular la renta para, si así lo desean, adquirirla a futuro», dijo se contempla al menos un millón de viviendas en los próximos seis años».

«Ustedes los jóvenes decidieron que nunca más se les llame ninis, ni rechazados, que decidieron lo más importante, tomar en sus manos el destino del pueblo de México”, dijo este martes 2 de julio la virtual Presidenta ante miles de jóvenes satisfechos de la convocatoria de quien será la primera mujer que decida el destino del país.

Claudia Sheinbaum Promueve Educación y Salud Gratuitas

Además de la vivienda, Claudia Sheinbaum abordó el tema de la educación y su proyecto de la universidad gratuita, con la que se terminarán las limitaciones para muchos estudiantes, que tendrán un acceso sin límite a una preparación profesional de calidad en la, Universidad Rosario Castellanos y Universidad de la Salud.

En este importante tema nacional, la Doctora Claudia Sheinbaum destacó que todos los mexicanos tendrán derecho gratuito a la salud, y que elabasto de medicamentos no sea una limitante en nuestro país.

