Luis Fuentes se despide del América tras culminar contrato

El conjunto del América hizo oficial la baja de Luis Fuentes, quien no renovó su contrato con la institución y con ello, se ha convertido en jugador libre para continuar con su carrera en el club de su elección.

Se despide del América

En sus últimas palabras como elemento de las Águilas, el lateral izquierdo dijo estar satisfecho por las cuentas entregadas en un ciclo que empezó a finales del año 2019, mostrándose agradecido tanto con la directiva como con los cuerpos técnicos que lo dirigieron.

Muchas gracias por haber defendido nuestros colores, Luis Fuentes 💙💛 ¡El mejor de los éxitos en tus futuros proyectos, bicampeón! ✨ pic.twitter.com/EqBeCdHjTj — Club América (@ClubAmerica) July 4, 2024



“Me dio muchas cosas, una de ellas la satisfacción de saber que, pese a las circunstancias, nunca dejé de trabajar, de esforzarme, de tratar de dar lo mejor de mí. Como lo dije tiempo atrás: las únicas palabras que tengo hacia la directiva y cuerpos técnicos que han estado son de agradecimiento porque me hicieron crecer aún más, me hicieron y me enseñaron a valorar todas las cosas que pude vivir en el día a día en este gran club. Todo fue enseñanza y, sobre todo, agradecerles por estar conmigo y confiar en mí. Eso hizo que yo pudiera dar lo mejor de mí, siento que pude hacer mejor las cosas”, comentó.

Fuentes se mostró conocedor de las razones que llevaron a su partida de los azulcremas y dijo entender que las renovaciones son necesarias sobre todo cuando influye el factor de la edad.

“Se entiende que esto es de ciclos también, se entiende que hay que pensar en el futuro a corto, mediano y largo plazo en el club, soy consciente de la situación, la circunstancia y la edad también, que todo vuelve a caer en lo mismo, tienen que pensar en el futuro de esta institución. Llegó el Chicote, lo hizo de excelente manera y eso me deja muy tranquilo, están detrás de todos los compañeros una excelente directiva con una gran calidad humana que está a favor del jugador”, expresó.

Finalmente, Luis resaltó lo conseguido en su paso por América, destacando el campeonato que ganaron en diciembre al cual le dio un valor importante porque culminó el trabajo que habían hecho en campañas pasadas.

“Yo considero que el levantar el trofeo, primero la 14 por lo que comenté que habíamos hecho buenas campañas, líderes de todo y siempre nos faltaba ese paso para llegar a la Final y culminar esos buenos torneos que veníamos llevando, pero no podíamos concretar con la 14. La satisfacción de conseguirlo partiendo de la 14 es algo que te marca y por consecuencia el siguiente semestre también fue espectacular, conseguir el bicampeonato es algo bastante complicado, pero que gracias al compromiso desde directiva hasta la última oportunidad que trabaja en este club nos ayudó para poder conseguir”, terminó