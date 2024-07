Capibara conquista las redes al pasear por la playa con su dueño

Staff Ed.-

Las capibaras, aunque son los roedores más grandes del mundo y generan aversión en algunas personas, están ganando popularidad en redes sociales debido a su ternura.

Un video viral recientemente ha capturado la atención de los usuarios, mostrando a un joven emocionado paseando a su capibara en una playa, atrayendo la curiosidad de los transeúntes.

En redes sociales como X (antes Twitter), se ha viralizado un video de un joven caminando por las calles de un país de Asia con una capibara adulta con correa.

Las imágenes muestran a muchas personas acercándose al animal, intentando tocarlo, mientras el joven propietario se asegura de mantener una distancia segura para evitar posibles incidentes.

Just a man and his capybara..😍 pic.twitter.com/CuHtO8SJ2t

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) July 1, 2024