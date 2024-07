Keir Starmer asume como primer ministro del Reino Unido

Staff Ed.-

El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó este viernes que el Reino Unido ha votado “de manera decisiva por el cambio” y por “devolver la política al servicio público” tras ganar las elecciones generales en este país.

En su primer discurso a la nación desde Downing Street, Starmer destacó la victoria con una abrumadora mayoría absoluta y prometió que su gobierno servirá al pueblo, enfatizando que la política puede ser una fuerza para el bien.

Además, expresó respeto por la gestión de su antecesor, el conservador Rishi Sunak.

Antes de su discurso, Starmer se reunió en el palacio de Buckingham con el rey de Inglaterra, Carlos III.

Este encuentro es un trámite constitucional obligatorio tras las elecciones generales, donde el soberano encarga al vencedor la formación del nuevo gobierno.

Esta reunión marca el fin de 14 años de gobiernos consecutivos conservadores.

🤝 The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.

Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 5, 2024