CIUDAD DE MÉXICO, julio 05, (Agencias)

Por su trayectoria, así como las oportunidades que ofrece a través de distintos proyectos en México y Estados Unidos, Eugenio Derbez fue reconocido con el Premio Leyenda, en la primera edición de los Premios Aura.

Estos galardones reconocen a lo mejor de las series de habla hispana. Fue la noche del miércoles cuando el comediante recibió el máximo premio de la gala y, durante su discurso agradeció el que exista un evento como este.

“Me da gusto se reconozcan series de comedia y no solo drama, sino también comedia porque, aunque es básicamente una serie de tonterías, el hacer reír es algo serio y me da gusto que se premien”, afirmó Derbez sobre el escenario del Frontón México donde se llevó a cabo el evento.

“Premio Leyenda, la verdad es que esta palabra es fuerte, tiene mucho peso, siento que estos premios son para gente que ya se murió o está a punto de…O tengo una enfermedad terminal o no me he enterado, o me veo muy viejto, estos premios me hacen cuestionarme si el trabajo que hago es importante”, agregó.

“Para todos aquellos que están en esta industria, con su arte pueden salvar una vida o hacer sentir mejor a un enfermo, igual que lo hace un médico egresado de Harvard”, sostuvo. Por otro lado, durante la alfombra roja, el actor de 62 años habló sobre la reconciliación que tuvo con Victoria Ruffo.

El reencuentro entre ambos se llevó a cabo el pasado domingo durante el nacimiento de Tessa, nieta de ambos, producto del amor entre José Eduardo y Paola Dalay; “yo era el del rencor porque yo fui el que se perdió toda la infancia de mi hijo, pero ya solté”, dijo.