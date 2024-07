Ataque israelí contra escuela en Gaza deja 16 muertos

Al menos 16 personas perdieron la vida y 75 resultaron heridas por un ataque israelí sobre una escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, declaró el Ministerio de Sanidad de Gaza.

La escuela atacada, Al Jaouni, albergaba a alrededor de 2 mil personas desplazadas, según la UNRWA, aunque el gobierno de Gaza, controlado por Hamás, ha elevado la cifra a 7 mil desplazados.

“El ejército de ocupación ‘israelí’ cometió una nueva masacre en el campamento de Nuseirat en horas de la tarde de este sábado, al bombardear con aviones de combate la escuela Al Jaouni, donde hay aproximadamente 7.000 personas desplazadas”, indicó el gobierno gazatí.

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force is relentlessly bombarding Hamas cells in Nuseirat, Rafah, Khan Yunis, and Shejaiya at this very moment.

