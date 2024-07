Error de Checo Pérez lo deja atorado en una trampa

Sergio ‘Checo’ Pérez cometió un costoso error en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña 2024, cuando quedó atorado en una trampa de grava en el circuito de Silverstone.

El Control de Carrera pronosticó 60% de probabilidad de lluvia, por lo que la pista no estuvo totalmente seca y todos los pilotos salieron con llantas intermedias.

En su primer intento, Max Verstappen se colocó primero con 1:37.518, mientras que Checo Pérez se posicionó en la octava posición de manera temporal.

Cuando faltaban siete minutos con 30 segundos, Checo Pérez tuvo un problema de sobreviraje y quedó atorado en una trampa de arena en la curva 9, en un momento en que ya tenía equipado neumático suave. Ante esto, la bandera roja apareció.

☀️ También puede interesarte: Inglaterra vence a Suiza en penaltis y avanza a Semifinales de la Euro 2024

El mexicano pidió que lo empujaran a la pista, pero la grúa apareció para sacar el RB20 del circuito.

‘Checo’ Pérez terminó en la posición 19 de la Q1 mientras que George Russell consiguió la ‘pole position’ y Max Verstappen terminó cuarto.

Not a qualifying we were hoping for…

Challenging conditions in Silverstone☔️

Result 🏁: RUS, HAM, NOR, P4 Max 🫶, PIA, HUL, SAI, STR, ALB, ALO#F1 || #BritishGP pic.twitter.com/Wz0X7Q5hvX

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 6, 2024