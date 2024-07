Checo Pérez termina en 17 tras fallida estrategia de Red Bull

Staff Ed.-

El Gran Premio de Gran Bretaña 2024 resultó desastroso para Checo Pérez, quien terminó en el puesto 17.

El mexicano arrancó desde el pitlane debido a cambios en la unidad de potencia, ya que Red Bull aprovechó su clasificación en el puesto 19 para realizar modificaciones.

La carrera se complicó aún más cuando Pérez, ante la amenaza de lluvia, cambió a neumáticos intermedios.

Sin embargo, la lluvia tardó en llegar, lo que le hizo perder dos vueltas en relación a los líderes y desgastó sus llantas, afectando su rendimiento en el circuito de Silverstone.

A mistake that hurts me a lot for my whole team. Tomorrow is a new opportunity, and the important thing is to never give up.

Un error que me duele mucho por todo mi equipo, mañana es una nueva oportunidad y lo importante es nunca darnos por vencidos.#NeverGiveUp pic.twitter.com/OppoeJYjqs

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 6, 2024