Elefante se descontrola y causa pánico en Sri Lanka

Un elefante entró en pánico durante un festival religioso de Sri Lanka, lo que provocó un caos que dejó a 13 personas heridas, informó la policía el domingo.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a uno de los cuidadores del elefante tratando de controlar al agitado animal tirándolo por la cola, mientras los devotos que llenaban la calle se apresuraban a escapar.

At least 10 were injured in Kataragama as an elephant goes on a rampage during the Ruhunu Kataragama Perahera last night. 🐘 #SriLanka #Kataragama #Perahera #LKA pic.twitter.com/1F196598ME

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) July 7, 2024