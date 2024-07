Margot Robbie se encuentra esperando su primer hijo junto a su esposo, Tom Ackerley, informaron fuentes cercanas a la revista People luego de que la actriz fuera vista dando un paseo y luciendo su “pancita”.

La estrella de “Barbie” lució su pancita con un top corto durante la mañana de este domingo mientras disfrutaba de unas vacaciones en el Lago Como, Italia, de acuerdo con fotos obtenidas por el Daily Mail.

