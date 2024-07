Michelle Rodríguez denuncia acto de discriminación en antro de la CDMX

La actriz y comediante Michelle Rodríguez alzó la voz contra un presunto acto de discriminación en el antro Phonique, ubicado en Paseo de las Palmas, en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, Michelle compartió el incidente que afectó a una amiga y miembro de su equipo de trabajo, quien fue la única persona de su grupo a la que se le negó la entrada al establecimiento.

«Yo pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto y si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome, porque la discriminación no está chida. Si no lo mencionamos, si no lo decimos, va a seguir pasando,» expresó la actriz con evidente molestia.

Michelle Rodríguez denuncia públicamente caso de discriminación en antro

Michelle Rodríguez, conocida por su participación en diversas producciones tanto en la televisión como en el teatro, enfatizó que su amiga no recibió ninguna explicación válida que justificara por qué no podía entrar al antro.

«Ella no tenía ninguna razón por la cual no fuera ni siquiera recibida en el establecimiento… ¿Quiénes somos para decir: ‘Tú no’? Me parece muy violento. Me parece un acto de discriminación fatal,» añadió.

El incidente ha generado indignación en las redes sociales, con muchos seguidores apoyando a Michelle y condenando el acto discriminatorio.

La también cantante afirmó que, además de denunciar el incidente públicamente, personalmente no volverá a visitar el lugar y duda que le den la bienvenida en el futuro.

Michelle Rodríguez denuncia en Conapred

Michelle Rodríguez no se quedó solo en la denuncia pública y decidió llevar el caso al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

«Ya me ha pasado. Se siente de la ching… Si les ha pasado, lo lamento. Los abrazo mucho. Actos como este no definen tu valor. Háblalo, busca ayuda. No te avergüences de solo ser. Quien tiene que cambiar no eres tú. Te abrazo fuerte,» manifestó Michelle en un mensaje de solidaridad dirigido a quienes han pasado por situaciones similares.

Hasta el momento, el antro no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente y ha limitado los comentarios en sus redes sociales, lo que ha incrementado la especulación y el debate entre los usuarios.

La discriminación es un delito en México y Conapred es el organismo encargado de atender y canalizar las denuncias correspondientes.

Para aquellos que deseen presentar una queja, el organismo ofrece la posibilidad de hacerlo en línea a través de su página oficial. Michelle Rodríguez ha instado a otras personas a no quedarse calladas y buscar apoyo si se enfrentan a situaciones de discriminación.