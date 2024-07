Muere deportista tras sufrir un infarto durante partido de futbol

Agencias.- De luto se encuentra el mundo del deporte tras la sorpresiva muerte del jugador de futbol Ahmed Refaat, delantero del Modern Future FC, tras perder la vida a los 31 años de edad. Al parecer este es el desenlace de un infarto que sufrió el deportista durante el pasado mes de marzo, cuando disputaba un partido de la liga y se desplomó ante la mirada de cientos de aficionados.

Tras el infarto, Ahmed Refaat había estado teniendo un deterioro de salud, hecho que finalmente lo llevó a la muerte. Fue a través del club de futbol Modern Future FC que se dio a conocer el fallecimiento del delantero: “El Modern Future FC anuncia el fallecimiento de Ahmed Refaat, jugador del primer equipo y de la selección egipcia, como consecuencia de un fuerte deterioro de su estado de salud”.

Se mencionó que Refaat estaba atravesando “una crisis de salud” desde el infarto que sufrió en el terreno de juego durante el pasado mes de marzo del presente año. En esa ocasión, el delantero se desplomó en el minuto 88 del partido entre Modern Future y Al Ittihad de Alejandría. El partido fue suspendido de inmediato y el jugador fue llevado de urgencia al hospital Zamzam. Supuestamente, el futbolista tuvo múltiples intentos de reanimación y, luego de una hora inconsciente, su corazón volvió a latir.

💥COVID MRNA JAB GENOCIDE💥 Three professional soccer players collapse mid-game, live on TV, in the space of a week.

Egypt: Modern Future FC forward, Ahmed Refaat, collapsed in a match against Ittihad on Monday 11th March. According to a statement from his club, Refaat's "heart… pic.twitter.com/V3hPO97Eyd

— Online Shogun (@online_shogun) March 22, 2024